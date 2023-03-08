Об этом сообщает Центр нацсопротивления .

"В Запорожской области оккупационная администрация сообщила, что жителям необходимо переоформить документы для получения ежемесячного социального пособия по уходу за людьми с инвалидностью. Основным требованием для опекунов является получение российского паспорта. При этом они должны написать заявление об отказе от украинского гражданства, несмотря на то, что в РФ разрешено двойное гражданство", – говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что Кремль дал задание своим гауляйтерам паспортизировать 80% жителей захваченных районов любой ценой до сентября. Однако люди игнорируют требования оккупантов.