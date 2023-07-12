Россияне на оккупированных территориях грабят школьные музеи, связанные с историей Украины
Российские захватчики на временно оккупированных территориях начали похищать экспонаты из школьных музеев, связанных с историей Украины
Об этом пишет Центр национального сопротивления.
Отмечается, что российские оккупационные администрации добрались до фондов музеев школ и начали изымать оттуда экспонаты, связанные с историей Украины.
"Да, официально это представляется как "общественный мониторинг школьных музеев", который якобы выполняют активисты путинской партии "Единая Россия", вместе с "неравнодушными школьниками". Однако на самом деле проверку осуществляют коллаборанты из оккупационных администраций под наблюдением сотрудника ФСБ", - говорится в сообщении .
По словам ЦНС, главной задачей оккупантов является изымать украинскую символику, литературу, если таковая до сих пор осталась, и создавать новый музей. Например, в честь уроженца края, который воевал во второй мировой, или служил в НКВД или был идейным коммунистическим деятелем.
"То есть, по сути, оккупанты унифицируют все школьные музеи ТОТ юга, чтобы те ничем не отличались от условного музея школы где-нибудь в Барнауле. Таким образом, это как элемент пропаганды среди детей, так и еще один метод уничтожения украинской идентичности в регионе", - отмечают в сообщении.
- Во временно оккупированной Великой Лепетихе Херсонской области россияне отбирают у местных жителей украинские SIM-карты, с некоторых рассылают пропагандистские сообщения.
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