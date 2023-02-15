Россияне на оккупированной территории Донбасса начали полную блокировку сервисов Google

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.

"Прощай Google. В Мариуполе и на всей части оккупированной Донбасса ФСБ начала полную блокировку сервисов и поисковой системы Google. Также недоступен Zoom", - сказал он.

Как пишет советник мэра Мариуполя, возможность пользования услугами Google сохраняется только при использовании VPN.