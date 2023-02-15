Россияне на оккупированной территории Донбасса начали полную блокировку сервисов Google
На территории временно захваченной Донецкой области российские спецслужбы приступили к окончательному блокированию сервисов и поисковой системы Google
Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.
"Прощай Google. В Мариуполе и на всей части оккупированной Донбасса ФСБ начала полную блокировку сервисов и поисковой системы Google. Также недоступен Zoom", - сказал он.
Как пишет советник мэра Мариуполя, возможность пользования услугами Google сохраняется только при использовании VPN.
- Напомним, ранее единственный мобильный оператор, работающий на временно оккупированных районах Луганской области,отключил мобильный интернет.
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