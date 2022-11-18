Россияне на оккупированной части Херсонщины сохранили боеспособность и пытаются закрепиться на этой территории, - Тетерук
На оккупированной территории Херсонщины группировка войск РФ почти полностью уцелела и сохранила свою боеспособность
Об этом рассказал офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" Андрей Тетерук в эфире Еспресо.
"Теперь они пытаются закрепиться на этих удерживаемых рубежах, потому что эта группировка войск прежде всего ударная. Она готовилась, чтобы иметь силу захватить новые территории и иметь плацдарм для захвата Одессы", - отметил военный.
По словам Андрея Тетерука, эта группировка оккупантов почти полностью уцелела и вследствие отступления сохранила боеспособность. Те части, которые пострадали от огневого поражения, составляют проценты от находившихся на южном направлении.
"Очевидно, что РФ питает надежду, что будет способна захватить новые территории, поэтому ей нужно наиболее боеспособные части держать сохранившимися. Именно поэтому они сейчас организованно продолжают отступление и закрепляются на территориях, которые хотят удержать, отступают в Крым", - подчеркнул Андрей Тетерук.
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