Россияне на оккупированном Запорожье собирают подписи на "выплату соцпомощи", после этого могут объявить, что псевдореферендум состоялся, – депутат райсовета Сысоева
Россияне в оккупированной части Запорожской области нашли новую тактику, как собирать данные местных жителей для того, чтобы провести псевдореферендум
Об этом в эфире Еспресо сказала депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.
По ее словам, оккупанты проводят очень непонятную работу с псевдореферендумом, а о дате 11 сентября уже не говорят.
"Они пытаются работать с местным населением, нам рассказывают местные жители, что они выбрали новую тактику: ходят по домам и раздают листовки и собирают подписи вроде бы на выплату соцпомощи", – рассказала депутат.
Она подчеркнула, в этих листовках отмечается, что якобы будет выплачиваться пособие, в частности детям, которые пойдут в школу и новорожденным.
"Россияне тут же заполняют документы, где берут такие же данные, как и на псевдореферендум, – паспортные данные, они также просят людей расписаться. Ходят слухи, что после этих обходов могут объявить, что это и был "референдум". Насколько это законно, дадут оценку правоохранители", - подытожила Сысоева.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное