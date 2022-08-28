Об этом в эфире Еспресо сказала депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.

По ее словам, оккупанты проводят очень непонятную работу с псевдореферендумом, а о дате 11 сентября уже не говорят.

"Они пытаются работать с местным населением, нам рассказывают местные жители, что они выбрали новую тактику: ходят по домам и раздают листовки и собирают подписи вроде бы на выплату соцпомощи", – рассказала депутат.

Она подчеркнула, в этих листовках отмечается, что якобы будет выплачиваться пособие, в частности детям, которые пойдут в школу и новорожденным.

"Россияне тут же заполняют документы, где берут такие же данные, как и на псевдореферендум, – паспортные данные, они также просят людей расписаться. Ходят слухи, что после этих обходов могут объявить, что это и был "референдум". Насколько это законно, дадут оценку правоохранители", - подытожила Сысоева.