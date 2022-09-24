Россияне на оккупированном Запорожье ходят по домам с "избирательными" ящиками и автоматами, - глава Никопольского райсовета
Российская армия ходит по домам на оккупированной части Запорожской области и с автоматами в руках заставляют людей голосовать на псевдореферендуме за присоединение региона к РФ
Об этом в эфире Еспресо сказал и. председателя Никопольского районного совета Дмитрий Бычков.
"Людям сегодня очень тяжело, они фактически в плену террористической организации. Родственники моей знакомой остались на оккупированной территории Запорожской области - Васильковский район. Они рассказывали, что россияне приходят "приглашать на референдум" с автоматом. Стучали в дверь с автоматом и избирательным ящиком. Так" проходит "референдум" - ходят по домам и заставляют под дулами автоматов. Там пожилые люди и понятно, как они в этой ситуации будут голосовать. Определенное количество людей будет запугано и будет ставить все, что прикажут", - рассказал он.
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