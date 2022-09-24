Об этом в эфире Еспресо сказал и. председателя Никопольского районного совета Дмитрий Бычков.

"Людям сегодня очень тяжело, они фактически в плену террористической организации. Родственники моей знакомой остались на оккупированной территории Запорожской области - Васильковский район. Они рассказывали, что россияне приходят "приглашать на референдум" с автоматом. Стучали в дверь с автоматом и избирательным ящиком. Так" проходит "референдум" - ходят по домам и заставляют под дулами автоматов. Там пожилые люди и понятно, как они в этой ситуации будут голосовать. Определенное количество людей будет запугано и будет ставить все, что прикажут", - рассказал он.