Об этом в эфире Еспресо сказала журналистка из Николаева Елизавета Кротик.

"Я думаю, что это сознательно, потому что поля горят постоянно. Снаряды прилетают не просто в села, а на поля и поэтому происходят масштабные пожары, горит наше зерно, пшеница. Также горели ангары с зерном в Николаеве. Я уверена в том, что туда сознательно российские войска попадали и они знали, что там размещается и хранится зерно. Поэтому и поля, я уверена, они сознательно обстреливают", - отметила она.