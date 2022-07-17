Россияне на Николаевщине обстрелами сознательно уничтожают зерно, - журналистка
Российская армия сознательно поджигает поля с зерном в Николаевской области
Об этом в эфире Еспресо сказала журналистка из Николаева Елизавета Кротик.
"Я думаю, что это сознательно, потому что поля горят постоянно. Снаряды прилетают не просто в села, а на поля и поэтому происходят масштабные пожары, горит наше зерно, пшеница. Также горели ангары с зерном в Николаеве. Я уверена в том, что туда сознательно российские войска попадали и они знали, что там размещается и хранится зерно. Поэтому и поля, я уверена, они сознательно обстреливают", - отметила она.
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