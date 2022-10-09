Россияне на Херсонщине смогли открыть меньше ста школ, - заместитель председателя облсовета Соболевский
Россияне на оккупированной части Херсонской области смогли открыть меньше ста школ, там не хватает педагогов и детей, большинство учеников учатся онлайн по украинской программе
Об этом в эфире Еспресо заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский
"Они смогли запустить меньше ста школ, эти школы малокомплектные. Ни одной школы с необходимым 100-процентным составом педагогов. Эти школы они пытались запустить в формате онлайн, несмотря на то, что это определенные риски для детей". – отметил он.
По словам Соболевского, россиянам нужно было картинку делать, поэтому они всех сгоняли в эти школы.
"Детей там небольшое количество. Подавляющее количество детей на оккупированных территориях получают украинское образование в формате онлайн. В основном там работают учителя, которые пошли работать по российской программе", - подытожил чиновник.
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