Об этом в эфире Еспресо заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский

"Они смогли запустить меньше ста школ, эти школы малокомплектные. Ни одной школы с необходимым 100-процентным составом педагогов. Эти школы они пытались запустить в формате онлайн, несмотря на то, что это определенные риски для детей". – отметил он.

По словам Соболевского, россиянам нужно было картинку делать, поэтому они всех сгоняли в эти школы.

"Детей там небольшое количество. Подавляющее количество детей на оккупированных территориях получают украинское образование в формате онлайн. В основном там работают учителя, которые пошли работать по российской программе", - подытожил чиновник.