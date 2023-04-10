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Россияне на Херсонщине сбросили гранату на лодку с гражданскими, два человека тяжело ранены

10 апреля, 2023 понедельник
21:00
война с Россией

В понедельник, 10 апреля, россияне на Херсонщине сбросили с дрона разрывную гранату на лодку с гражданскими - тяжелые ранения получили 20-летний парень и 20-летняя девушка

Об этом пишет глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Бериславской громады. Прокудин подчеркнул, что молодые люди пренебрегли правилами безопасности, выйдя в лодке на воду.

"20-летний парень и 20-летняя девушка, пренебрегая ограничениями по выходу маломерных плавсредств, введенными в рамках военного положения, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, попытались выйти на лодке в залив. Лодка немедленно была атакована россиянами - с беспилотника на нее сбросили разрывную гранату", - пишет глава ОВА.

Оба местных жителя получили тяжелые ранения и были срочно эвакуированы в больницу.

  • Житель Херсонщины доставлен в больницу после того, как он самостоятельно пытался очистить поле от мин-"лепестков" возле населенного пункта Архангельское.
Херсонщина
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