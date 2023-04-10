Россияне на Херсонщине сбросили гранату на лодку с гражданскими, два человека тяжело ранены
В понедельник, 10 апреля, россияне на Херсонщине сбросили с дрона разрывную гранату на лодку с гражданскими - тяжелые ранения получили 20-летний парень и 20-летняя девушка
Об этом пишет глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Бериславской громады. Прокудин подчеркнул, что молодые люди пренебрегли правилами безопасности, выйдя в лодке на воду.
"20-летний парень и 20-летняя девушка, пренебрегая ограничениями по выходу маломерных плавсредств, введенными в рамках военного положения, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, попытались выйти на лодке в залив. Лодка немедленно была атакована россиянами - с беспилотника на нее сбросили разрывную гранату", - пишет глава ОВА.
Оба местных жителя получили тяжелые ранения и были срочно эвакуированы в больницу.
- Житель Херсонщины доставлен в больницу после того, как он самостоятельно пытался очистить поле от мин-"лепестков" возле населенного пункта Архангельское.
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