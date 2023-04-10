Об этом пишет глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Бериславской громады. Прокудин подчеркнул, что молодые люди пренебрегли правилами безопасности, выйдя в лодке на воду.

"20-летний парень и 20-летняя девушка, пренебрегая ограничениями по выходу маломерных плавсредств, введенными в рамках военного положения, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, попытались выйти на лодке в залив. Лодка немедленно была атакована россиянами - с беспилотника на нее сбросили разрывную гранату", - пишет глава ОВА.

Оба местных жителя получили тяжелые ранения и были срочно эвакуированы в больницу.