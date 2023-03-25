Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что россияне угрожают физической расправой отказывающимся от российского паспорта.

Местное население временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Темпы выдачи российских паспортов слишком низкие и оккупационные администрации получают системные выговоры от кремлевских кураторов. За отказ от паспорта они угрожают "ямой". Неоднократно оккупанты проводили показательные наказания, мужчинам надевали мешок и бросали в окопы", - говорится в тексте ЦНС.

В частности, оккупанты используют застенки в Геническе, чтобы подвергать пыткам граждан с проукраинской позицией и тех, кто отказывается выполнять приказы так называемой власти.

"Таким образом террористы заставляют население получить паспорт во избежание расправы. Несмотря на это, жители продолжают сопротивляться и отказываются от российской бумажки", - добавили в ЦНС.