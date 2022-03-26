Россияне на катерах пытались подойти к побережью Одесщины, но получили достойный отпор, - ОК "Юг"

"Вражеская попытка высадки ДРГ с использованием скоростных катеров в Одесской области оказалась не удачной, получили достойный отпор. Обстановка по состоянию на утро 26 марта стабильная и контролируемая", - сообщил офицер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Напомним , российский корабль обстрелял Санжийку в Одесской области, а впоследствии заявил о "гарантиях безопасности" для прохода гражданских судов, - ВМС ВСУ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb