Россияне на этой неделе бросили все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута, - Минобороны
Российская армия на этой неделе бросила все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута Донецкой области
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в telegram .
"Если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и коротко финализовать, то на этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и окружение Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении", - заявила она.
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Кроме этого, Маляр также отметила, что благодаря стойкости украинских воинов успеха враг не достиг.
- 3 февраля президент Владимир Зеленский заверил , что ВСУ не сдадут Бахмут.
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