Россияне на этой неделе бросили все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута, - Минобороны

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в telegram .

"Если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и коротко финализовать, то на этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и окружение Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении", - заявила она.

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Кроме этого, Маляр также отметила, что благодаря стойкости украинских воинов успеха враг не достиг.