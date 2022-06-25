Россияне на Донетчине убили троих жителей
25 июня россияне убили троих мирных жителей Донецкой области, еще двое ранены
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram .
Убийства произошли в Бахмуте, Нью-Йорке и Первомайском. Еще 2 человека получили ранения.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - написал Кириленко.
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