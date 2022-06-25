Россияне на Донетчине убили троих жителей

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram .

Убийства произошли в Бахмуте, Нью-Йорке и Первомайском. Еще 2 человека получили ранения.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - написал Кириленко.