Россияне на Донбассе задействовали запрещенную тяжелую артелерию: пострадали 7 бойцов ООС, один из них в тяжелом состоянии

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вблизи населенного пункта Водяное, что под Донецком, противник 4 раза вел огонь из запрещенных минского соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.



Возле Авдеевки оккупанты обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



В районе Причепиловки захватчики били по укреплениям Объединенных сил с ручных противотанковых гранатометов.



В направлении села Галициновка враг применял запрещенную артиллерию калибра 122-мм.



Неподалеку Опытного оккупанты стреляли из 82-мм минометов.



Возле Старогнатовки россияне обстреливали украинские позиции со 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов.



В районе населенного пункта Южное враг стрелял из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи Водяного на Приазовье российские войска обстреливали украинские позиции по автоматических станковых гранатометов.



В направлении поселка Каменка захватчики били со станковых противотанковых гранатометов.



В районе Широкино россияне стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.



Кроме того, в Донецкой и Луганской областях было зафиксировано пролеты двух враждебных беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



В результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевых травм. Пострадавшие госпитализированы, состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, еще одного - средней тяжести, пять - удовлетворительное.



На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.



С начала суток 27 июля станет на 7:00 зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.



Вблизи Золотого-4 оккупанты стреляли из 120-мм минометов.



Неподалеку Водяного, что у Донецка, захватчики обстреляли украинские позиции из 120-мм минометов.



Потерь вследствие этих обстрелов среди военных Объединенных сил не зафиксировано.