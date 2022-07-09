Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), анализируя действия российских войск в Украине.

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что российские войска по состоянию на 8 июля не проводят оперативную паузу и продолжают обстрелы населенных пунктов и опрокидывание дополнительных танковых подразделений на Донбасс.

Однако, несмотря на это, ISW со ссылкой на собранные данные предполагает, что все же российские войска после захвата Северодонецка и Лисичанская явно нуждаются в восстановлении боевой мощи и наращивании возможностей перед началом очередной широкомасштабной наступательной операции.

Поэтому, по мнению аналитиков института, они находятся в оперативной паузе в этом секторе ведения боевых действий.

Однако осознавая опасность перехвата украинцами инициативы и перехода к собственному наступлению, российские войска продолжают проводить более ограниченные наступательные действия на этом участке и в других местах вдоль линии фронта.

Другие ключевые выводы аналитиков ISW:

Российские войска продолжали вести ограниченные наступательные действия к северу от Славянска.

Захватчики продолжали попытки продвигаться в Северск из Лисичанска, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Российские войска приступили к штурму Дементиевки, чтобы прервать украинские наземные линии связи вдоль трассы Т2117.

Оккупанты продолжали штурмовать населенные пункты вдоль границы Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область для восстановления утраченных позиций.

Совет Федерации РФ одобрил законопроект, обязывающий Кремль осуществлять ветеранские выплаты гражданским лицам, причастным к российскому вторжению в Украину.

Российские оккупационные власти продолжали выдвигать условия для аннексии Донбасса и юга Украины.

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