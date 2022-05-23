Россияне на Донбассе имеют в 20 раз больше техники, чем у ВСУ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что на Востоке Украины у российских войск в 20 раз больше техники, чем у украинских
Об этом он заявил во время разговора в Украинском доме в Давосе, передает УП.
Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого по размеру государства и большой по размеру армии. У них (россиян, – ред.) в 20 раз больше техники, сейчас на Донбассе 1:20. Представьте себе, как крепки наши воины, какой у нас народ", – сказал президент.
Зеленский добавил, что не хочет, чтобы в Украине погибали сотни тысяч людей, поэтому нужна техника, действующая на большом расстоянии
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