Россияне на Донбассе имеют в 20 раз больше техники, чем у ВСУ, - Зеленский

Об этом он заявил во время разговора в Украинском доме в Давосе, передает УП.

Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого по размеру государства и большой по размеру армии. У них (россиян, – ред.) в 20 раз больше техники, сейчас на Донбассе 1:20. Представьте себе, как крепки наши воины, какой у нас народ", – сказал президент.

Зеленский добавил, что не хочет, чтобы в Украине погибали сотни тысяч людей, поэтому нужна техника, действующая на большом расстоянии