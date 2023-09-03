Россияне на аэродроме в Энгельсе "модернизировали" стратегический бомбардировщик автомобильными шинами

Об этом сообщает OSINT-проект Tatarigami_UA в Твиттере.

"Россияне в очередной раз продемонстрировали беспрецедентные инновации. Вы смотрите на спутниковый снимок стратегического бомбардировщика Ту-95, покрытого автомобильными шинами", – говорится в заявлении.

Сообщается, что резиновые покрышки, по мнению тех же россиян, должны защитить советский ракетоносец от беспилотников.

Фото: Tatarigami_UA

"Кажется, это нередкий случай. На этих спутниковых снимках кажется, что россияне все еще устанавливают шины на бомбардировщик – свежую, бюджетную версию ERA (explosive reactive armour, взрывную динамическую защиту, – ред.), которая заменяет российские военно-воздушные силы?" " – говорится в сообщении.

Фото: Tatarigami_UA

РФ использует самолеты стратегической авиации Ту-95 для обстрелов украинских городов крылатыми ракетами Х-101.

Справка. Аэродром Энгельс – это военная авиабаза России, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Это одна из самых крупных и важных авиабаз России, которая входит в состав ее ядерной триады. Аэродром расположен вблизи города Энгельс Саратовской области, в 700 км от украинской границы.