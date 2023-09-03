Россияне на аэродроме в Энгельсе "модернизировали" стратегический бомбардировщик автомобильными шинами
Российские военные на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области обкладывают покрышками для автомобилей бомбардировщики Ту-95 для защиты от атак дронов
Об этом сообщает OSINT-проект Tatarigami_UA в Твиттере.
"Россияне в очередной раз продемонстрировали беспрецедентные инновации. Вы смотрите на спутниковый снимок стратегического бомбардировщика Ту-95, покрытого автомобильными шинами", – говорится в заявлении.
Сообщается, что резиновые покрышки, по мнению тех же россиян, должны защитить советский ракетоносец от беспилотников.
Фото: Tatarigami_UA
"Кажется, это нередкий случай. На этих спутниковых снимках кажется, что россияне все еще устанавливают шины на бомбардировщик – свежую, бюджетную версию ERA (explosive reactive armour, взрывную динамическую защиту, – ред.), которая заменяет российские военно-воздушные силы?" " – говорится в сообщении.
Фото: Tatarigami_UA
РФ использует самолеты стратегической авиации Ту-95 для обстрелов украинских городов крылатыми ракетами Х-101.
Справка. Аэродром Энгельс – это военная авиабаза России, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Это одна из самых крупных и важных авиабаз России, которая входит в состав ее ядерной триады. Аэродром расположен вблизи города Энгельс Саратовской области, в 700 км от украинской границы.
- Напомним, на аэродроме российского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря 2022 года раздались взрывы. Оккупанты сообщили о трех погибших российских военнослужащих. На следующий день спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что после взрывов на аэродроме россияне передислоцировали часть авиации из Энгельса в Саратовской области РФ.
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