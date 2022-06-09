Россияне мощно обстреливают Лисичанск, опасно находиться даже в укрытиях, - Гайдай
Непосредственно в Лисичанске или в его окрестностях боев нет. Тем не менее город находится под мощнейшими обстрелами
Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Обстреливают очень мощно Лисичанск. Учитывая то, что они не находятся рядом, обстреливают город из очень большого калибра (203-й, 240-й), а также бронебойными снарядами, которые пробивают даже бетон, укрытия не спасают.Самые ожесточенные бои продолжаются в Северодонецке. Россияне уже отчитались о захвате города, но их солдаты почему-то до сих пор погибают в Северодонецке, почему-то оттащили оттуда свои подразделения с бурятами после больших потерь. Дальше просто занимаются ложью-пропагандой", – сказал Гайдай.
Потери среди защитников Украины глава Луганской ОВА озвучить отказался. Но отметил, что, если сравнивать потери, то с российской стороны они гораздо большие. Гайдай также упомянул, что особое внимание украинских военных приковано сейчас к реке Северский Донец."Сейчас жаркая погода, уровень воды в реке Северский Донец упал. Поэтому следим за перемещением россиян - может, они снова попытаются устроить переправу, чтобы перебросить технику и личный состав через реку", - отметил Гайдай.
- Напомним, за сутки в Луганской области погибли 4 гражданских, еще 6 получили ранения
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