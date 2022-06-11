Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Уже какой день рашисты не могут взять Северодонецк, политически важный для них город. Более того, было сообщение, что наши войска смогли накрыть там штаб оккупантов, при чем с помощью гранатометов. Поэтому на тактическом уровне у нас гораздо меньше проблем, чем у россиян" , – сказал он.



Также Киричевский добавил, что российские захватчики готовятся к контрнаступлению украинского войска.

"На Херсонщине оккупанты дошли до того, что строят железобетонные укрепления возле того же Северокрымского канала. Другими словами рашисты морально готовятся к тому, что мы можем выйти на админграницы к Крыму", - подчеркнул эксперт.

"Наши контратаки создают хорошие предпосылки для освобождения Херсонщины", - аналитик Defence Express Сергей Згурец считает , что по линии населенных пунктов между Николаевом и Херсоном мы имеем возможность постепенно давить на русские войска по зоне реки Ингулец и выжимать противника с территории

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb