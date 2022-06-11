Россияне морально готовятся к тому, что ВСУ могут выйти на админграницу к Крыму, - военный эксперт Киричевский
Эксперт Defence Express Иван Киричевский убежден, что российские захватчики имеют множество проблем с тактикой ведения боевых действий, поэтому это позволяет ВСУ эффективнее атаковать врага
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Уже какой день рашисты не могут взять Северодонецк, политически важный для них город. Более того, было сообщение, что наши войска смогли накрыть там штаб оккупантов, при чем с помощью гранатометов. Поэтому на тактическом уровне у нас гораздо меньше проблем, чем у россиян" , – сказал он.
Также Киричевский добавил, что российские захватчики готовятся к контрнаступлению украинского войска.
"На Херсонщине оккупанты дошли до того, что строят железобетонные укрепления возле того же Северокрымского канала. Другими словами рашисты морально готовятся к тому, что мы можем выйти на админграницы к Крыму", - подчеркнул эксперт.
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"Наши контратаки создают хорошие предпосылки для освобождения Херсонщины", - аналитик Defence Express Сергей Згурец считает , что по линии населенных пунктов между Николаевом и Херсоном мы имеем возможность постепенно давить на русские войска по зоне реки Ингулец и выжимать противника с территории
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