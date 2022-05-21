Россияне могут завышать количество эвакуированных из Азовстали для более выгодного обмена, – ISW
Россияне могут завышать количество эвакуированных из Азовстали для того, чтобы провести более выгодный обмен военнопленными, или для поддержки своего имиджа
Об этом сообщает Институт исследования войны.
Как отмечают в Институте, российские источники могут завышать количество украинских защитников, эвакуированных с металлургического завода "Азовсталь" по состоянию на 20 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала эвакуации завод покинули почти 2 тыс. украинских бойцов, в то время как Международный комитет Красного Креста сообщает, что зарегистрировали только сотни украинских пленных.
По мнению ISW, россияне могут утверждать, что захватили в плен больше украинских солдат, чем на самом деле, чтобы максимизировать количество российских пленных, которым можно обменяться, если они договорятся об обмене пленными с Украиной. Кроме того, они также могут не хотеть признавать, что их войска блокировали в течение длительного времени не тысячи, а сотни украинских военных.
- 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о "полном увольнении" завода.
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