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Россияне могут запустить ракеты по хасидам в Умани и обвинить в этом украинцев, – посол в Израиле

16 августа, 2023 среда
15:20
Война с Россией

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук считает, что российская оккупационная армия может прибегнуть к провокации против хасидов, которые каждую осень приезжают в Умань

Об этом он сказал LIGA.net .

"Я не исключаю ситуации, в которой россияне могут запустить несколько ракет по скоплению людей, а потом сказать, что это сделали украинцы. Нам не хватает ПВО... Мы не можем даже все крупные города защитить", – заявил Корнийчук.

Он напомнил, что украинское посольство озвучивало свою позицию: если Израиль отказывает в продаже ПВО для защиты наших граждан, возможно, захочет защитить своих паломников.

"Эта позиция хорошо прошла в израильской печати. Но никакого ответа мы не получили", – отметил дипломат.

Новости
Украина
Израиль
Умань
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