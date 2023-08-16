Россияне могут запустить ракеты по хасидам в Умани и обвинить в этом украинцев, – посол в Израиле
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук считает, что российская оккупационная армия может прибегнуть к провокации против хасидов, которые каждую осень приезжают в Умань
Об этом он сказал LIGA.net .
"Я не исключаю ситуации, в которой россияне могут запустить несколько ракет по скоплению людей, а потом сказать, что это сделали украинцы. Нам не хватает ПВО... Мы не можем даже все крупные города защитить", – заявил Корнийчук.
Он напомнил, что украинское посольство озвучивало свою позицию: если Израиль отказывает в продаже ПВО для защиты наших граждан, возможно, захочет защитить своих паломников.
"Эта позиция хорошо прошла в израильской печати. Но никакого ответа мы не получили", – отметил дипломат.
- Украина рассматривает вопрос о приостановлении безвиза с Израилем по двум причинам. Первая – из-за сложности обеспечить безопасность паломникам, которые собираются в Умань.
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