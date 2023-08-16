Об этом он сказал LIGA.net .

"Я не исключаю ситуации, в которой россияне могут запустить несколько ракет по скоплению людей, а потом сказать, что это сделали украинцы. Нам не хватает ПВО... Мы не можем даже все крупные города защитить", – заявил Корнийчук.

Он напомнил, что украинское посольство озвучивало свою позицию: если Израиль отказывает в продаже ПВО для защиты наших граждан, возможно, захочет защитить своих паломников.

"Эта позиция хорошо прошла в израильской печати. Но никакого ответа мы не получили", – отметил дипломат.