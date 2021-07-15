Россияне могут запретить въезд в Крым невакцинированным от коронавируса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление "заместителя министра здравоохранения Крыма" Антона Лясковского в эфире одного из телеканала.

На вопрос планируются ли в Крыму меры, которые были введены в Краснодарском крае (с 1 августа отели обязаны заселять туристов при условии наличия сертификата о вакцинации) он заявил, что "возможно, мы к этому тоже придем".

По его словам, туристы могут вакцинироваться в Крыму вакцинами с РФ "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".