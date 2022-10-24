Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Что касается Каховской ГЭС, нужно рассматривать несколько сценариев. Поскольку мы имеем дело не с военными действиями, а с типичным уголовным преступлением, которое потом будет квалифицирован как военное. С одной стороны, подрыв Каховской ГЭС будет иметь последствия не только для Юга Украины, но и для временно оккупированного Крыма. Россияне могут активировать такой сценарий, если будут понимать, что они теряют Крым", – пояснил Киричевский.

Эксперт считает, что подрыв Каховской ГЭС кардинально не повлияет на наступление украинских войск.

"Россияне могут пойти на подрыв дамбы Каховской ГЭС при ином варианте. В частности, если они захотят превратить реку Днепр в естественный рубеж, который бы не только задержал продвижение ВСУ, но и сделал невозможным отступление войск РФ. Поскольку теоретически переправиться через отдельные участки Днепра можно будет не только с помощью барж. Поэтому для наших войск это не будет большой проблемой. А вот для российских войск подрыв дамбы Каховской ГЭС может остановить их бегство с поля боя. Именно это и может стать главной причиной подрыва дамбы для российского руководства", - добавил он.

Напомним, РФ может взорвать Каховскую ГЭС, прорыв дамбы затопит более 80 населенных пунктов, включая Херсон.

21 октября стало известно, что аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден, что подрыв плотины Каховской ГЭС больше навредит российским войскам на левом берегу Днепра.

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