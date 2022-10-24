English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы сделать невозможным бегство собственных войск из Херсона, - военный эксперт Киричевский
Эксклюзив

Россияне могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы сделать невозможным бегство собственных войск из Херсона, - военный эксперт Киричевский

24 октября, 2022 понедельник
17:29
война с Россией На фото Каховская ГЭС

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что россияне могут пойти на подрыв дамбы Каховской ГЭС для того, чтобы остановить отступление собственных войск

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Что касается Каховской ГЭС, нужно рассматривать несколько сценариев. Поскольку мы имеем дело не с военными действиями, а с типичным уголовным преступлением, которое потом будет квалифицирован как военное. С одной стороны, подрыв Каховской ГЭС будет иметь последствия не только для Юга Украины, но и для временно оккупированного Крыма. Россияне могут активировать такой сценарий, если будут понимать, что они теряют Крым", – пояснил Киричевский.

Эксперт считает, что подрыв Каховской ГЭС кардинально не повлияет на наступление украинских войск.

"Россияне могут пойти на подрыв дамбы Каховской ГЭС при ином варианте. В частности, если они захотят превратить реку Днепр в естественный рубеж, который бы не только задержал продвижение ВСУ, но и сделал невозможным отступление войск РФ. Поскольку теоретически переправиться через отдельные участки Днепра можно будет не только с помощью барж. Поэтому для наших войск это не будет большой проблемой. А вот для российских войск подрыв дамбы Каховской ГЭС может остановить их бегство с поля боя. Именно это и может стать главной причиной подрыва дамбы для российского руководства", - добавил он.

  • Напомним, РФ может взорвать Каховскую ГЭС, прорыв дамбы затопит более 80 населенных пунктов, включая Херсон.
  • 21 октября стало известно, что аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден, что подрыв плотины Каховской ГЭС больше навредит российским войскам на левом берегу Днепра.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Крым
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Каховка
Читайте также:
21 октября, 2022 пятница
Украинская авиация изменила тактику после получения американских ракет, - спикер Воздушных сил ВСУ
Сергій Шойгу
24 октября, 2022 понедельник
В ISW сказали, зачем Шойгу звонил странам НАТО и обвинял Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой"
Путін
22 октября, 2022 суббота
Путин понимает, что вывод войск из Украины – это конец власти и жизни, - экс-советник Назарбаева
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.83
    Покупка 39.83
    Продажа 40.63
  • EUR
    Покупка 38.31
    Продажа 39.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
24 октября
17:35
Эксклюзив
Роман Костенко
Сейчас у нас есть уникальный шанс выбить противника на левый берег Днепра, - полковник СБУ Костенко
17:34
Эко-активисты бросили торт в лицо восковой фгуре Чарльза ІІІ в музее мадам Тюссо
17:10
Эксклюзив
Новый тренд информационной войны россиян: это первая антигомосексуальная война в истории человечества, - советник МВД Денисенко
17:09
Наталья Диденко
В Украину идут дожди, ожидается ветер и туман: прогноз от Натальи Диденко на 25 октября
17:08
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба и Боррель обсудили приглашение в Украину миссии МАГАТЭ
16:54
В Токмаке на Запорожье больница заполнена ранеными оккупантами после точных ударов ВСУ, - мэр Мелитополя
16:52
The Rasmus показали, как тренировались петь на украинском
16:41
Новым премьером Великобритании станет Риши Сунак
16:41
Астамура Гумбу, сына журналистов Наталии Ищенко и Сергея Моругина, посмертно наградили орденом "За мужество"
16:21
Мобилизированные в РФ
Россия будет выдавать мобилизованным бронежилеты и шлемы иранского производства, - разведка
16:10
Эксклюзив
В Святогорске нужны продукты, теплые вещи и автономные обогреватели, - волонтер
16:00
OPINION
Язык – как бронежилет, как флаг, как оружие, как вакцинация
15:56
СНБО готовит решение для защиты специалистов оккупированной ЗАЭС, работающих в сверхтяжелых условиях - советник Шмыгаля
15:56
Украина вскоре получит еще три комплекса ПВО IRIS-T от Германии, – Шольц
15:49
Усик согласен сменить весовую категорию ради боя с самым богатым боксером мира
15:46
В Берлине открыли украинско-германский экономический форум
15:45
Стала известна причина смерти Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида в "Гарри Поттере"
15:31
Министр обороны Румынии объявил об отставке после заявления, что единственный шанс Украины остановить войну – переговоры с РФ
15:25
Эксклюзив
Николай Маломуж
Обвинение россиянами Украины в использовании "грязной бомбы" - это провокация эскалации, - генерал Маломуж
15:21
В Украине расширили список лиц, которые могут получить статус УБД
15:14
Двухнедельная кома и эректильная дисфункция: звезда "Друзей" Мэттью Перри рассказал о длительной борьбе с наркозависимостью
15:11
В Москве продолжается "частичная мобилизация", российским СМИ запретили об этом рассказывать, - разведка
15:04
Экс-нардепу и главе Счетной палаты Пацкану сообщили о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс. грн за жилье
14:57
Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами, - NYT
14:49
В Херсонской области ВСУ освободили более 90 населенных пунктов, - ОК "Юг"
14:39
Крымская платформа
МИД ожидает от международного суда первых ордеров на арест для виновных в массовых преступлениях в Украине, - Антон Кориневич
14:30
Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, посвященное защите энергосети от ударов РФ
14:27
На Донбассе во время боя морские пехотинцы уничтожили 29 российских оккупантов и БМП
14:17
Польша готова при необходимости принять еще украинцев
14:15
"За что вы сражаетесь?". Генштаб опубликовал обращение к армии России и сообщил, как можно сдаться в плен
14:05
OPINION
Начальник тюрьмы в Шанхае станет премьером Китая
14:01
Если Путин выведет войска – наступит мир, если Зеленский перестанет воевать – Украина перестанет существовать, - Столтенберг
13:57
Россияне похитили из Херсона памятники Суворову и Ушакову
13:41
Анджей Дуда
Президент Польши Дуда назвал условия, при которых в Украине наступит мир
13:38
Путин Макрон
В кремле объяснили, почему Путин прекратил общаться с Макроном и Шольцом
13:37
"Евровидение-2023": стало известно, где и когда состоится финал Нацотбора
13:25
Кирилл Шевченко
НАБУ объявило в розыск эк-главу НБУ Шевченко
13:25
Обвинение РФ по "грязной бомбе": в Украину по приглашению Кулебы едут эксперты МАГАТЭ
13:17
Эксклюзив
"Вопрос нескольких месяцев": белорусская журналистка Радина о вступлении Беларуси в войну против Украины
13:10
Украинцы задонатили на связь для саперов более 15 млн
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV