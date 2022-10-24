Россияне могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы сделать невозможным бегство собственных войск из Херсона, - военный эксперт Киричевский
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что россияне могут пойти на подрыв дамбы Каховской ГЭС для того, чтобы остановить отступление собственных войск
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Что касается Каховской ГЭС, нужно рассматривать несколько сценариев. Поскольку мы имеем дело не с военными действиями, а с типичным уголовным преступлением, которое потом будет квалифицирован как военное. С одной стороны, подрыв Каховской ГЭС будет иметь последствия не только для Юга Украины, но и для временно оккупированного Крыма. Россияне могут активировать такой сценарий, если будут понимать, что они теряют Крым", – пояснил Киричевский.
Эксперт считает, что подрыв Каховской ГЭС кардинально не повлияет на наступление украинских войск.
"Россияне могут пойти на подрыв дамбы Каховской ГЭС при ином варианте. В частности, если они захотят превратить реку Днепр в естественный рубеж, который бы не только задержал продвижение ВСУ, но и сделал невозможным отступление войск РФ. Поскольку теоретически переправиться через отдельные участки Днепра можно будет не только с помощью барж. Поэтому для наших войск это не будет большой проблемой. А вот для российских войск подрыв дамбы Каховской ГЭС может остановить их бегство с поля боя. Именно это и может стать главной причиной подрыва дамбы для российского руководства", - добавил он.
- Напомним, РФ может взорвать Каховскую ГЭС, прорыв дамбы затопит более 80 населенных пунктов, включая Херсон.
- 21 октября стало известно, что аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден, что подрыв плотины Каховской ГЭС больше навредит российским войскам на левом берегу Днепра.
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