Россияне могут устроить провокацию на ЗАЭС: отработанное ядерное топливо используется для "грязных" бомб, - эксперт по атомной энергетике Железняк
Ученый Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета и бывший чернобыльский ликвидатор Марк Железняк отметил, что МАГАТЭ имеет важнейшую функцию – это функция контроля нераспространения ядерного оружия
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На ЗАЭС есть хранилища с отработанным ядерным топливом. Это топливо может использоваться для "грязных" бомб, если выбросить часть топливных масс и положить в бомбу радиационные материалы. Россияне могут совершить провокацию - сделать бомбу, а затем винить Украину", - считает Железняк.
По его словам, важно, чтобы миссия МАГАТЭ проверяла не только состояние реакторов на ЗАЭС, но и хранилища станции.
"Эти хранилища находились под внешним контролем, но этот контроль прерывался. Чтобы предотвратить провокации, важно постоянное присутствие экспертов на ЗАЭС", - отметил Железняк.
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