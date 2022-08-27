Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На ЗАЭС есть хранилища с отработанным ядерным топливом. Это топливо может использоваться для "грязных" бомб, если выбросить часть топливных масс и положить в бомбу радиационные материалы. Россияне могут совершить провокацию - сделать бомбу, а затем винить Украину", - считает Железняк.

По его словам, важно, чтобы миссия МАГАТЭ проверяла не только состояние реакторов на ЗАЭС, но и хранилища станции.

"Эти хранилища находились под внешним контролем, но этот контроль прерывался. Чтобы предотвратить провокации, важно постоянное присутствие экспертов на ЗАЭС", - отметил Железняк.

22 августа в результате обстрелов российских захватчиков во временно оккупированном городе Энергодар погиб работник Запорожской атомной электростанции

25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии . На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к энергосети

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября .

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, где поднял тему ЗАЭС и заявил, что ситуация продолжает быть очень рискованной

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