Россияне могут устроить масштабные провокации на ЗАЭС в сентябре, – эксперт по энергетике Гончар

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нельзя исключать того, что россияне могут устроить масштабные провокации на Запорожской АЭС в ближайшие дни. Однако, на мой взгляд, они могут готовить провокации на сентябрь. Поскольку сейчас сходятся две стратегии россиян. С одной стороны они устраивают ядерный шантаж. С другой стороны они хотят провести на временно оккупированных территориях референдумы, а затем заявить, что это российская территория. Ничего нового. Это присущая кремлю манера поведения", - объяснил Гончар.

Эксперт убежден, что в кремле хотят присвоить Запорожскую АЭС

"После того, как они проведут референдумы, кремль начнет угрожать тактическим ядерным оружием, называя украинские земли своими. Однако это один из возможных сценариев развития событий. Что можно констатировать точно так, что кульминация ситуации вокруг ЗАЭС еще будет. Сейчас происходит нагнетание" , – добавил.

15 августа мы сообщали, что на ЗАЭС повреждено распределительное устройство, станция работает с риском нарушений радиационной безопасности.

17 августа президент Владимир Зеленский сообщил , что украинские дипломаты и атомщики работают над организацией визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил о возможных провокациях РФ относительно визита МАГАТЭ на территорию ЗАЭС и заявил , что делегация должна добраться до атомной электростанции только через контролируемую правительством Украины территорию.

18 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил , что готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.

18 августа в Энергоатоме сообщили, что оккупанты угрожают остановить Запорожскую АЭС. НАЭК "Энергоатом" подчеркнула, что остановка работы Запорожской атомной станции оккупантами приблизит сценарий радиационной катастрофы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb