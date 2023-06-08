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Россияне могут ударить ядерным оружием по БНР, - военный эксперт Свитан

8 июня, 2023 четверг
08:05
Война с Россией

Военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, военный лётчик-инструктор Роман Свитан отметил, что в Белгородской области продолжается освободительная борьба

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Взрывом Каховской ГЭС россияне задержали наше форсирование реки Днепр на месяц, но какой ценой? Оккупанты смыли свои части, им пришлось отойти на третью линию обороны. Захватчики по цене не стоят, идут на выстрел себе в ногу для выполнения абсурдных задач. Россияне живут одним днем и могут принять решение ударить ядерной боеголовкой по "Белгородской Народной Республике". БНР уже "существует", там проведенный (как в свое время россияне провели "на колене" в так называемой "ДНР") референдум - поэтому "БНР" уже существует. белгородское "ополчение" и продолжается освободительная борьба", - отметил Свитан.

  • 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.
  • 2 июня РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине. В этот раз российские партизаны сосредоточили внимание на городе Шебекино.
  • 3 июня "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотическом обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию вглубь Украины.
  • "Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок ", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.
  • Командир Российского добровольческого корпуса заявил , что они уже 7 дней контролируют Новую Таволжанку Белгородской области.
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