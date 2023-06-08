Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Взрывом Каховской ГЭС россияне задержали наше форсирование реки Днепр на месяц, но какой ценой? Оккупанты смыли свои части, им пришлось отойти на третью линию обороны. Захватчики по цене не стоят, идут на выстрел себе в ногу для выполнения абсурдных задач. Россияне живут одним днем и могут принять решение ударить ядерной боеголовкой по "Белгородской Народной Республике". БНР уже "существует", там проведенный (как в свое время россияне провели "на колене" в так называемой "ДНР") референдум - поэтому "БНР" уже существует. белгородское "ополчение" и продолжается освободительная борьба", - отметил Свитан.