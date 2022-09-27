Россияне могут свергнуть Путина, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы верит, что россияне могут избавиться от режима Путина, если отважатся попробовать
Об этом он написал в своем Twitter.
"Литовцы свергли советский режим, украинцы избавились от Януковича, иранские женщины восстали против грубости режима в Иране, и россияне могут свергнуть Путина. Не стоит недооценивать силу свободы", - написал Габриелюс Ландсбергис.
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