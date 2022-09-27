Россияне могут свергнуть Путина, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Об этом он написал в своем Twitter.

"Литовцы свергли советский режим, украинцы избавились от Януковича, иранские женщины восстали против грубости режима в Иране, и россияне могут свергнуть Путина. Не стоит недооценивать силу свободы", - написал Габриелюс Ландсбергис.

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