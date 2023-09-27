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Россияне могут создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС, – Галущенко

27 сентября, 2023 среда
17:50
Война с Россией ЗАЭС

Российские террористы могут создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации ЗАЭС. Чтобы не допустить этого, важно организовать международную миссию

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с главой делегации Европейского Союза, заместителем генерального директора по энергетике Еврокомиссии Массимо Гарриба.

"Министр выразил обеспокоенность, что россияне могут создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации ЗАЭС. Чтобы не допустить этого, важно организовать международную миссию, которая проверит ситуацию на объекте и убедится в безопасности возвращения АЭС в эксплуатацию", - говорится в сообщении. в сообщении.

По его словам, ситуация вокруг оккупированной Запорожской АЭС достаточно напряженная и представляет потенциальную угрозу для ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента.

Галущенко также отметил, что на сегодняшний день практически не существует международного опыта и протоколов возобновления работы АЭС после вооруженных конфликтов, поэтому ситуация на ЗАЭС уникальна и требует особого внимания.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна, а в июле Агентство зафиксировало на окраине площадки Запорожской атомной электростанции противопехотные мины.

ЗАЭС до сих пор подключена к энергосистеме Украины, хотя оккупанты несколько раз пытались переподключить ее к энергосистеме РФ.

Украина
російська армія
Енергия
Запорожская АЕС
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