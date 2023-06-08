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Россияне могут превратить завод "Крымский титан" в химическую бомбу, - главный редактор издания BlackSeaNews Клименко

8 июня, 2023 четверг
20:29
Война с Россией

Андрей Клименко, руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, главный редактор издания BlackSeaNews, отметил, что на заводе остается производство удобрения, которое при определенных условиях взрывается

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований дал комментарий по ситуации вокруг завода "Крымский титан", который расположен на севере Крыма возле города Армянск.

"На сегодняшний день с завода оккупанты вывозят ценное оборудование. Также вывозят все то, что касается производства двуокиси титана. Остается только производство азотных удобрений, то есть аммофоса. Отмечу, что аммофос при некоторых условиях взрывается. Соответственно, можно предположить, что россияне готовят с завода "Крымский Титан" такую химическую бомбу", - заметил главный редактор издания BlackSeaNews.

Андрей Клименко отметил, что завод расположен на самом входе в Крымский полуостров.

К тому же есть еще одна очень опасная вещь – в виде огромного озера там есть отстойник ядовитых отходов, которые накапливались много-много лет. Я уверен, что нашим специалистам по чрезвычайным ситуациям нужно просчитывать то, что россияне могут там взорвать такую химическую бомбу. И конечно, что оккупанты, как и в Херсоне, для своей аудитории переведут  ответственность на украинские войска. Есть очень высокая вероятность, что так оно и будет", - сказал Клименко.

Украина
Россия
Крым
оккупированные территории
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