Россияне могут попытаться наступать на узком участке в Запорожской области, но это не будет эффективно, - военный эксперт Коваленко
Российская армия не сможет вести масштабные наступательные действия в направлении Запорожья, но может попытаться пойти в локальную атаку, которая не будет эффективной
Об этом в эфире "Еспресо" рассказал военный эксперт Александр Коваленко."На южном плацдарме у российских окупантов есть большая проблема. Особенно она проявляется на левом берегу Херсонщины и в Запорожской области. Это отсутствие штатной комплектации подразделений. Им не хватает техники, не хватает боекомплекта в пропорциональном количестве. Там самая плохая ситуация", - отметил он.
Коваленко подчеркнул, что если мы говорим о каких-то масштабных наступательных действиях в направлении Запорожья – такого не будет.
"А если мы говорим об угрозе для каких-то населенных пунктов по узкому направлению - например, Орехов или Гуляйполе, они могут пойти на это. Если будут соответствующие силы и средства. В районе Пятихаток они накапливают достаточно серьезный потенциал сил и средств - почти 11 БТГр там, но не хватает именно технической компоненты. Это повлияет в наступательных действиях. Следовательно, могут попробовать, но это не будет эффективно", - подытожил военный эксперт.
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