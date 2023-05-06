Россияне могут осуществить провокацию где угодно, чтобы обвинить в этом украинцев, - Пионтковский
Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что Путин знает последствия, если он попытается использовать ядерное оружие
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путину очень понятно объяснили американские руководители. Не менее жестко с ним говорили и китайские руководители. Путин знает, что произойдет, если он потянется к ядерному оружию, его просто убьют. Не говоря уже о других последствиях для российской армии. Но другая провокация , которую россияне могут сделать, - это очень серьезный аспект, это типично в стиле Патрушева и Путина. Для того чтобы прийти к власти они взорвали 5 российских домов. Для того, чтобы удержаться у власти, они будут готовы взорвать атомную электростанцию, не обязательно обязательно Запорожскую", - заметил Пионтковский.
По словам политолога, россияне могут обвинить Украину в техногенной катастрофе.
"Этот вариант циркулирует. О нем говорил министр обороны Украины Резников. Россияне подрывают какую-то станцию, где-то на территории России, или не важно где, и обвиняют в этом украинцев, в техногенной катастрофе. Но главное, что все силы, всю армию нужно будет бросить на спасение людей, как это было в Чернобыле. Поэтому нужно будет прекратить военные действия, а мировое общественное мнение должно будет заставить Украину прекратить свое наступление. Такой план со стороны РФ активно разрабатывается", - отметил Пионтковский.
- Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что российское ядерное оружие непригодно для использования. Последнее испытание РФ проводила в 1998 году.
- Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, ныне очевидно находящийся на фронте, угрожает остановить контрнаступление ВСУ тактическим ядерным оружием
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