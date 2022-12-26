Россияне могут объявить эвакуацию из Энергодара, ведь панически боятся наступления ВСУ и партизан, - депутат Запорожского районного совета Кирильчук
Депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук рассказал, что россияне под видом эвакуации из Энергодарского и Васильковского районов могут проводить перегруппировку войск
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Важно отметить, что когда россияне объявляют эвакуацию из определенных населенных пунктов, то, скорее всего, они готовятся к перегруппировке войск. Или же, другими словами, они проводят репетицию эвакуации. Поскольку уже неоднократно наблюдали за тем, как они, готовясь бежать из наших городов, сначала объявляли эвакуацию", - объяснил Кирильчук.
Депутат Запорожского районного совета добавил, что россияне очень боятся партизан на временно оккупированных территориях.
В течение недели поступает информация из Энергодарского и Васильковского районов о том, что российские гауляйтеры призывают гражданское население эвакуироваться на другие оккупированные территории. Что-то подобное происходило перед освобождением правобережья Херсонской области. Сейчас рашисты на временно оккупированных территориях боятся всего что только можно. Наших ВСУ и партизан особенно", - добавил он.
- 14 декабря стало известно, что российские оккупанты назначили новым "руководителем администрации" временно захваченного Энергодара Запорожской области работника Росатома.
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