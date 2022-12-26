Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"



"Важно отметить, что когда россияне объявляют эвакуацию из определенных населенных пунктов, то, скорее всего, они готовятся к перегруппировке войск. Или же, другими словами, они проводят репетицию эвакуации. Поскольку уже неоднократно наблюдали за тем, как они, готовясь бежать из наших городов, сначала объявляли эвакуацию", - объяснил Кирильчук.



Депутат Запорожского районного совета добавил, что россияне очень боятся партизан на временно оккупированных территориях.



В течение недели поступает информация из Энергодарского и Васильковского районов о том, что российские гауляйтеры призывают гражданское население эвакуироваться на другие оккупированные территории. Что-то подобное происходило перед освобождением правобережья Херсонской области. Сейчас рашисты на временно оккупированных территориях боятся всего что только можно. Наших ВСУ и партизан особенно", - добавил он.



14 декабря стало известно, что российские оккупанты назначили новым "руководителем администрации" временно захваченного Энергодара Запорожской области работника Росатома.