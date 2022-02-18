Россияне могут обстрелять эвакуационную колонну жителей ОРДЛО и обвинить в этом Украину, - ОП
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что эвакуация жителей ОРДЛО в Россию может быть провокацией оккупантов
Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.
"Что это за так называемая эвакуация? Вполне возможно, что оккупанты сами же обстреляют одну из таких "эвакуационных" колонн, чтобы обвинить Украину. Это очевидный мотив. Мы призываем российскую сторону оставить Донбасс в покое, выполнять свои переговорные обязательства и если кого и "эвакуировать" из ОРДЛО, так это свою военную технику, своих диверсантов и свои оккупационные структуры", - заявил Подоляк.
Он добавил, что Россия пытается хоть как-то оправдать свои провокационные действия, направленные на обострение. Но Украина в этом случае точно не будет вести наступательные операции.
"Это очень тревожная ситуация, которая не сводится к пропаганде. Украина не хочет войны и точно не собирается проводить какие-либо наступательные операции на Донбассе", - отметил Подоляк.
- Ранее сообщалось, что главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей.
- Позже оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО.
- В то же время в Кремле заявили, что ничего не знают об эвакуации.
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам, в том числе проживающим на временно оккупированных территориях Украины, с призывом не верить лжи оккупационных властей.
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