Россияне могут на неопределенное время отключить интернет в Мариуполе, - Андрющенко

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что россияне планируют использовать средства мониторинга интернет-активности. При этом они хотят делать это не только в оккупационных администрациях, но вообще в Мариуполе.

Так оккупанты уже приступили к монтажу оборудования для глобальной слежки. Также в субботу, 11 февраля, из-за того, что ФСБ будут настраивать системы слежения, захватчики на неопределенное время отключат интернет по всем провайдерам.

Андрющенко отмечает, что россияне приняли это решение из-за постоянной утечки информации о расположении враждебных целей, реальности оккупации и уровнем сопротивления. Также повлияло распространение информации о бесполезной борьбе с этими явлениями.