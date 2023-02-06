Россияне могут на неопределенное время отключить интернет в Мариуполе, - Андрющенко
Россияне в ближайшее время могут полностью отключить интернет на неопределенный срок во временно оккупированном Мариуполе и планируют ввести глобальную слежку
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил, что россияне планируют использовать средства мониторинга интернет-активности. При этом они хотят делать это не только в оккупационных администрациях, но вообще в Мариуполе.
Так оккупанты уже приступили к монтажу оборудования для глобальной слежки. Также в субботу, 11 февраля, из-за того, что ФСБ будут настраивать системы слежения, захватчики на неопределенное время отключат интернет по всем провайдерам.
Андрющенко отмечает, что россияне приняли это решение из-за постоянной утечки информации о расположении враждебных целей, реальности оккупации и уровнем сопротивления. Также повлияло распространение информации о бесполезной борьбе с этими явлениями.
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