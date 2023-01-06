Россияне могут использовать дроны-разведчики для атак на гражданские объекты, – генерал Павлюк

Об этом он написал в telegram.

В частности, в письме он напомнил, что "недавно средствами РЭБ на одном из направлений Силам обороны Украины удалось приземлить российский Орлан-10 с двумя подвесами кассет к ВОГ".

"Соответственно, враг пытается использовать свои разведывательные БПЛА для поражения наземных целей путем сброса осколочных боеприпасов. Не исключено, что целями для врага могут быть гражданские объекты", - отметил Павлюк.

По его словам, "Силы обороны контролируют эту ситуацию и принимают необходимые меры для максимальной защиты нашего неба от враждебных БПЛА".

6 января российские оккупанты обстреляли Краматорск и Курахово, ранен мирный житель.

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