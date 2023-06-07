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Россияне могут и дальше пытаться уничтожать ГЭС, чтобы лишить Украину энергетики, - полковник СБУ Костенко

7 июня, 2023 среда
14:23
Война с Россией на фото: Роман Костенко

Россияне зимой уничтожали тепловые электростанции ракетными ударами, сейчас могут начать уничтожать гидрогенерацию, чтобы лишить нас энергетики

Об этом полковник СБУ и народный депутат Роман Костенко сказал в эфире Еспресо.

"Надо разбираться, почему они действительно решили закрыть все пути, и Новокаховскую дамбу. Они всеми путями пытаются остановить наше контрнаступление. Возможно, таким образом они будут пытаться уничтожать другие наши гидроэлектростанции. Они зимой уничтожали тепловые электростанции ракетными ударами, сейчас могут начать гидрогенерацию уничтожать, чтобы лишить нас энергетики. Тепловую генерацию они уничтожали и повредили сильно. Без тепловой и водной наша атомная генерация будет неспособна полностью нас обеспечить, зеленая не сможет перекрыть все наши потребности", - считает Костенко.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, читайте по ссылке.
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