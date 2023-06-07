Об этом полковник СБУ и народный депутат Роман Костенко сказал в эфире Еспресо.

"Надо разбираться, почему они действительно решили закрыть все пути, и Новокаховскую дамбу. Они всеми путями пытаются остановить наше контрнаступление. Возможно, таким образом они будут пытаться уничтожать другие наши гидроэлектростанции. Они зимой уничтожали тепловые электростанции ракетными ударами, сейчас могут начать гидрогенерацию уничтожать, чтобы лишить нас энергетики. Тепловую генерацию они уничтожали и повредили сильно. Без тепловой и водной наша атомная генерация будет неспособна полностью нас обеспечить, зеленая не сможет перекрыть все наши потребности", - считает Костенко.