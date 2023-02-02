Об этом в эфире телемарафона заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Пока корабельная группировка продолжает маневры и переформатирование. Мы наблюдаем уменьшение ее общего количества: на данный момент - 10 единиц, среди которых остался лишь один надводный ракетоноситель, остальные же зашли в пункты базирования, что может свидетельствовать, скорее всего, об определенной подготовке" , – отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" объяснила, что россияне уже не раз повторяли такую последовательность действий: так они, как правило, готовятся к новому ракетному удару.

По состоянию на 1 февраля оккупанты удерживали в Черном море 13 кораблей, среди них было 3 носителя крылатых ракет "Калибр" - возможный залп достигал 20 ракет.

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