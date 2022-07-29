Россияне могут готовиться к наступлению на Харьковщине и сосредоточиться на Бахмуте, - ISW

Об этом сообщает ISW.

Возможно наступление на Харьковщине

Как отмечается, Дергачевский городской совет сообщил, что украинские и российские войска продолжают боевые действия в Казачьей Лопане, Цуповке, Дементиевке и Больших Проходах к северу от Харькова. Ранее оккупанты нанесли авиаудара в районе Русских Тишек, примерно в 25 км к северу от Харькова и продолжали наносить артиллерийские и реактивные удары по Харькову и населенным пунктам на север, северо-восток и юго-восток.

Эксперты ISW отмечают, что успешные наступательные операции россиян в районе Харькова крайне маловероятны, но войска РФ, скорее всего, попытаются закрепиться в области, чтобы провести референдумы на оккупированных территориях.

Также эксперты говорят, что россияне могут активизировать наступательные операции вокруг Авдеевки и создавать условия для возобновления наступательных операций в направлении Харькова.

Бои у Бахмута

Захватчики могут уменьшать попытки взять Северск и сосредоточиться на Бахмуте.

В Институте отметили, что российские силы вовсю пытались добиться конкретных успехов вокруг Северска и не предпринимали подтвержденных действий в направлении города с момента захвата административной границы Луганской области в начале июля. Таким образом, российское командование, скорее всего, попытается сохранить темп вокруг Бахмута, возможно, за счет давления на Северск.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к северо-востоку и юго-западу от Бахмута.

А еще российские силы предприняли попытку ограниченного наземного наступления на южной оси, но, вероятно, понесли территориальные потери в Херсонской области. Они пытаются сохранить свои наземные пути через Днепр, соединяющие Херсон с тыловыми районами в восточной части Херсонской области.

Другие ключевые месседжи от ISW

Возможно, российские войска усиливают наступательные операции вокруг Авдеевки, чтобы снизить украинские удары в Донецке и вокруг него.

Кремль продлил меры по компенсации потерь офицеров и живой силы в Украине.

Россия продолжает институционализацию своих оккупационных администраций на оккупированных частях Украины для подготовки к фиктивным референдумам, аннексии и интеграции в Федерацию.

Также оккупационные войска продолжают оказывать давление на украинских гражданских на оккупированных территориях, чтобы они использовали российские рубли и паспорта и посещали российские школы, создавая условия для долгосрочного социального контроля на оккупированных территориях.

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