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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россияне могут атаковать турецкие суда, перевозящие украинское зерно, - эксперт-международник Краев
Эксклюзив

Россияне могут атаковать турецкие суда, перевозящие украинское зерно, - эксперт-международник Краев

24 июля, 2022 воскресенье
14:57
война с Россией

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев убежден, что Россия не будет соблюдать договоренности по транспортировке украинского зерна

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Когда еще неделю назад меня спрашивали, как я вижу договоренности по транспортировке украинского зерна, я говорил, что мы будем иметь постоянную угрозу для украинских кораблей. Россияне также могут атаковать турецкие корабли, которые будут перевозить наше зерно. Поскольку у России с Турцией очень сложные отношения. Не будем забывать, что в марте этого года россияне дважды атаковали турецкие суда. Потом они сказали, что это было по ошибке", - пояснил Краев.

Эксперт отметил, что россияне очень консервативны в своей внешней политике.

"Россия во внешней политике пытается держаться за свои базовые инструменты. Устрашение и удержание всех участников переговорного процесса в непонимании того, каким будет следующий шаг России является популярной тактикой россиян. Даже если мы начнем воплощать эти договоренности, мы не знаем, когда они закончатся. Поэтому россияне пытаются показывать каждому их место так, как они видят это", - добавил он.

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  • 22 июля Мининфраструктуры заявило , что первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.
  • 23 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт. В МИД Украины заявили, что обстрел Одессы - это плевок президента РФ Владимира Путина в лицо генсеку ООН и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.


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