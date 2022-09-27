Россияне мобилизацией выиграют время, чтобы вооружить и научить боеспособные подразделения, - офицер ВСУ
ВСУ могут несколько месяцев возиться с мобилизованными призывниками, а затем встретиться со свежими вооруженными подразделениями
Об этом в эфире Эспрессо сказал офицер ВСУ Валерий Прозапас.
"Из того, что я наблюдал на Юге, у россиян действительно не хватало живой силы. Другое дело – что их качество еще летом будет очень сомнительным. Я вообще убежден, что они выиграют время. Я не стал относиться с пренебрежением к этим действиям, поэтому что они могут использовать определенное количество пушечного мяса, чтобы сформировать, вооружить и изучить боеспособные подразделения", – считает он.
По мнению Прозапаса, ВСУ несколько месяцев будут таскаться с немотивированными мобилизованными призывниками, а затем встретятся со свежими вооруженными подразделениями и как-то накрученными на войну.
"Это нужно иметь в виду и быть к этому готовым, что это не проблема первого и второго месяца после начала мобилизации. Я думаю, она вылезет через несколько месяцев", - подытожил офицер.
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