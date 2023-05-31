Россияне минируют завод "Титан" в Крыму, - движение Атеш

Об этом заявило военное партизанское движение Атеш.

"Агент Атеш сообщает о том, что российские оккупанты начали минировать крымский завод Титан, находящийся возле города Армянск", - говорится в сообщении.

Представители движения предполагают: "рашисты считают, что украинские силы в скором времени будут на админгранице с Крымом".

"Это делается для того, чтобы остановить наступление ВСУ и обвинить Украину в "экологическом терроризме". Гарантируем, что на это никто не поведет", - заверили партизаны.

Представители Атеша добавили, что они продолжают фиксировать действия россиян на оккупированных территориях.