Россияне минируют завод "Титан" в Крыму, - движение Атеш
Российские оккупанты минируют завод "Титан" в Армянске на территории временно захваченной АР Крым
Об этом заявило военное партизанское движение Атеш.
"Агент Атеш сообщает о том, что российские оккупанты начали минировать крымский завод Титан, находящийся возле города Армянск", - говорится в сообщении.
Представители движения предполагают: "рашисты считают, что украинские силы в скором времени будут на админгранице с Крымом".
"Это делается для того, чтобы остановить наступление ВСУ и обвинить Украину в "экологическом терроризме". Гарантируем, что на это никто не поведет", - заверили партизаны.
Представители Атеша добавили, что они продолжают фиксировать действия россиян на оккупированных территориях.
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Военный эксперт Петр Черник считает, что можно провести операцию по деоккупации Крыма с помощью только авиации и дальнобойных ракет и перемолоть там всю логистику и инфраструктуру.
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