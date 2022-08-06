Россияне минируют ЗАЭС, мины и боекомплекты в непосредственной близости к энергоблокам, - The Insider
Оккупанты минируют Запорожскую АЭС, мины и боекомплекты оккупанты хранят в непосредственной близости от энергоблоков
Об этом сообщают в The Insider.
Источник издания сообщает, что на территории станции находятся около 500 оккупантов и военная техника.
Россияне минируют станцию — мины и боекомплекты оккупанты хранят в непосредственной близости к энергоблокам и под эстакадами.
Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
- 5 августа россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и попали по магистрали с водородом для ЗАЭС.
- Из-за обстрела оккупантами промышленной площадки Запорожской АЭС был отключен один энергоблок
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