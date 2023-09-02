Россияне массово страхуют жилье от атак беспилотников, - СМИ
В России вырос спрос на страхование от ударов и падение беспилотников на фоне участившихся случаев атак по территории РФ
Об этом пишет российское издание "Известия", ссылаясь на страховые компании РФ.
Отмечается, что с июля этого года страховые компании позволили включать риск терроризма и диверсии, поскольку спрос у потребителей возрос. Доплата за это будет составлять от 500 до 5 тыс. рублей в зависимости от программы.
По словам гендиректора одной страховой компании в РФ, в классические программы страхования имущества включена угроза столкновения и удара, которая покрывает и ущерб от падения летающих объектов. Однако террористическая атака здесь будет исключением.
Такая услуга якобы была и раньше, но указывалась как падение постороннего объекта, например деревья или сосульки. Сейчас она выделяется как отдельный риск, потому что некоторые клиенты просят самое покрытие от дронов. Российские получат выплату, если возмещение предусмотрено контрактом.
По данным "Росгосстраха", покрытием ущерба от террористических атак и падения дронов интересуются как новые клиенты, так и владельцы полисов. Последние просят разъяснить, включены ли подобные угрозы в их планы страхования.
Издание отмечает, что спрос на защиту от падения дронов растет в основном со стороны бизнеса, расположенного в западной части страны. По их словам, это связано с недавними атаками БПЛА. Участники страхового рынка относятся к такому покрытию настороженно, и чем суммы потенциальных возмещений выше, тем меньше возможность купить полис от подобных рисков.
- В августе 2023 года территорию России 25 раз атаковали беспилотные летальные аппараты. Большинство из дронов достигли своих целей. По словам разведки Великобритании, это свидетельствует о трудностях в российском ПВО.
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