Россияне массово саботируют приказы и ломают собственную технику, – глава Николаевщины
Виталий Ким рассказал, что армия РФ саботирует приказы, ломает собственную технику – и приказ не выполнил, и не умер
Об этом информирует в телеграмме глава Николаевской ОВА Виталий Ким .
"Россияне саботируют приказы, не хотят идти в мясорубку. Логично, зачем умирать. Ломают свою технику, чтобы не выполнять преступные приказы – поддерживаю совершенно!"
В общем, ситуация "win-win" для россиян – и не умер, и преступный приказ не выполнил. Все отлично, сидишь дальше в окопе. Поэтому поддерживаю – ломайте технику, вам за это ничего не будет, она и так ломается, легко списать", – рассказал Виталий Ким.
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