Россияне массово саботируют приказы и ломают собственную технику, – глава Николаевщины

Об этом информирует в телеграмме глава Николаевской ОВА Виталий Ким .

"Россияне саботируют приказы, не хотят идти в мясорубку. Логично, зачем умирать. Ломают свою технику, чтобы не выполнять преступные приказы – поддерживаю совершенно!"



В общем, ситуация "win-win" для россиян – и не умер, и преступный приказ не выполнил. Все отлично, сидишь дальше в окопе. Поэтому поддерживаю – ломайте технику, вам за это ничего не будет, она и так ломается, легко списать", – рассказал Виталий Ким.

26 апреля в перехваченном разговоре СБУ российские оккупанты отказываются наступать на харьковском направлении, потому что не хотят быть пушечным мясом.

Служба безопасности Украины перехватила очередные разговоры российских захватчиков, из которых следует, что часть российских солдат готова бунтовать против своих командиров, бросивших их на войну в Украину.

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