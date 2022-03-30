Россияне массово отказываются воевать, - разведка

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.



Так, несколько дней назад почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп (две мотострелковые роты и минометная батарея), которые были сформированы из состава 4-й военной базы ВС РФ (в/ч 66431, г.Цхинвал, Южная Осетия) и были задействованы в Донецком направлении, отказался от участия в военной агрессии против Украины.



"29.03.2022 их организованно переместили в военный полигон «Кузьминский» (Ростовская обл.), где с ними провел беседу заместитель командующего 58 армией по военно-политической работе. Однако его призывы к продолжению выполнения поставленных задач успеха не имели.



Также 29.03.2022 от участия в боевых действиях на территории Украины отказалось более половины личного состава одной из рот 18 мотострелковой дивизии (м.д. Гусев, Советск Калининградской области) 11 армейского корпуса Береговых войск Западного военного округа ВС РФ, передовые позиции которого находятся районе г. Изюм Харьковской области Украины", - пишет СтратКом ВСУ.



Отмечают, что руководство РФ пытается применять уголовное преследование к лицам, отказывающимся воевать против Украины, но в случае массовых отказов вынуждено ограничиваться дисциплинарными взысканиями. Причиной является страх перед возможной оглаской реальных настроений в войсках и бунтов в воинских частях.



"Для показательного публичного наказания было принято решение привлечь к уголовной ответственности 12 бойцов краснодарской роты ОМОН "Пластун" Росгвардии, отказавшихся ехать в Украину. Рота состоит в основном из украинцев (кубанских казаков), что указывает также на возможный этнический принцип при выборе", добавляют в ведомстве.

Напомним, окупанти вырыли окопы в "Рыжем лесу" – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и жалуются на здоровье