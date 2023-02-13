Об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его данным , ночью россияне ударили по относительно удаленным от фронта Дружковке и Покровску: в Дружковке ракетой повреждена больница, в Покровске обстрелом повреждены 7 домов и детсад, никто не пострадал.

На Донецком направлении, в населенном пункте Елизаветовка, был ранен человек.

В Красногоровке разрушен 1 дом и повреждены 4, еще 4 дома повреждены в Зоряном. В городе Горняк Кураховской громады также поврежден дом, в самой Кураховке есть разрушения на территории предприятия.

Отмечается, что одиночные прилеты зафиксированы в Авдеевке, обошлось без жертв.

На Горловском направлении повреждены 3 частных дома в Васюковке, 2 дома в Торецке и по 1 дому в Константиновке, Бахмуте и Ивановском.

На Лисичанском направлении разрушен дом в Северске, под обстрелы попала Серебрянка.