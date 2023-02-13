Россияне массово обстреливали Донетчину в течение суток: повреждена больница, дома и детсад, есть погибший и раненый
В течение суток, 12 февраля, россияне массово обстреливали Донетчину, в результате чего один человек в области получил ранения, погиб житель Часова Яра
Об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его данным , ночью россияне ударили по относительно удаленным от фронта Дружковке и Покровску: в Дружковке ракетой повреждена больница, в Покровске обстрелом повреждены 7 домов и детсад, никто не пострадал.
На Донецком направлении, в населенном пункте Елизаветовка, был ранен человек.
В Красногоровке разрушен 1 дом и повреждены 4, еще 4 дома повреждены в Зоряном. В городе Горняк Кураховской громады также поврежден дом, в самой Кураховке есть разрушения на территории предприятия.
Отмечается, что одиночные прилеты зафиксированы в Авдеевке, обошлось без жертв.
На Горловском направлении повреждены 3 частных дома в Васюковке, 2 дома в Торецке и по 1 дому в Константиновке, Бахмуте и Ивановском.
На Лисичанском направлении разрушен дом в Северске, под обстрелы попала Серебрянка.
- С понедельника, 13 февраля, гражданские лица и пресса смогут въезжать в Бахмут только по спецпропускам .
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