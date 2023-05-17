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Россияне массированными атаками пытаются отложить контрнаступление ВСУ, - CNN

17 мая, 2023 среда
06:41
Война с Россией

Российские военные увеличили количество ракетных ударов по Украине, чтобы заставить ВСУ отложить контрнаступление

Об этом заявил неназванный официальный представитель США, пишет CNN.

По его словам, Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку украинскую противовоздушную оборону.

Как сообщил неназванный чиновник, Россия нанесла широкомасштабные ракетные удары одновременно по нескольким направлениям, нацелившись на центр управления в Киеве и другие ключевые объекты.

"Россия, возможно, начала расширенные атаки, пытаясь заставить Украину отложить свое долгожданное контрнаступление. Но Украина смогла выдержать атаки, перехватывая высокий процент налетавших ракет и беспилотников с помощью эшелонированной противовоздушной обороны, предоставленной западными странами", - сказал представитель США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетипичная ночная атака, враг впервые применил значительное количество гиперзвуковых ракет воздушного старта. Колонка Сергея Згурца.

Отмечается, что массированные российские атаки могут даже пойти на пользу Украине, поскольку Россия более активно использует ограниченные запасы высокоточных ракет.

  • Напомним, в ночь на 16 мая Россия совершила "исключительную по плотности" атаку на Киев, с использованием одновременно дронов, крылатых и баллистических ракет - она стала восьмой с начала месяца. Падение обломков зафиксировано в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах.
военные силы Украины
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