Об этом заявил неназванный официальный представитель США, пишет CNN.

По его словам, Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку украинскую противовоздушную оборону.

Как сообщил неназванный чиновник, Россия нанесла широкомасштабные ракетные удары одновременно по нескольким направлениям, нацелившись на центр управления в Киеве и другие ключевые объекты.

"Россия, возможно, начала расширенные атаки, пытаясь заставить Украину отложить свое долгожданное контрнаступление. Но Украина смогла выдержать атаки, перехватывая высокий процент налетавших ракет и беспилотников с помощью эшелонированной противовоздушной обороны, предоставленной западными странами", - сказал представитель США.

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Отмечается, что массированные российские атаки могут даже пойти на пользу Украине, поскольку Россия более активно использует ограниченные запасы высокоточных ракет.