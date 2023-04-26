Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в телеграме.

"Военные тягачи в Мариуполе (те, чем перевозят танки и другую гусеничную технику) украсили подобными баннерами и убрали тактические пометки. Посмотришь - гражданская платформа с зеленым тягачем. Но если попытаться найти такую фирму - натыкаешься на домен в продаже. Логично", - сказал он. он.