Россияне маскируют военный транспорт, следующий из Мариуполя в Крым, - Андрющенко
Российская армия перевозит военную технику из временно оккупированного Мариуполя дальше в Крым, маскируя ее под гражданские автомобили
Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в телеграме.
"Военные тягачи в Мариуполе (те, чем перевозят танки и другую гусеничную технику) украсили подобными баннерами и убрали тактические пометки. Посмотришь - гражданская платформа с зеленым тягачем. Но если попытаться найти такую фирму - натыкаешься на домен в продаже. Логично", - сказал он. он.
- В среду, 19 апреля, в Мариуполе зафиксировали движение военной техники россиян в направлении Бердянска и Волновахи.
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