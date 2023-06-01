Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" .

По состоянию на утро 1 июня враг держит в акватории три ракетоносителя.

"В Черном море количество ракетоносителей к вечеру уменьшено до 2 подводных, но ночью враг вернул на дежурство надводный корабль. Суммарный залп "Калибров" - до 16", - пишет пресс-служба.

Военные предупреждают, что уровень ракетной угрозы остается очень высоким. Украинцы просят реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Не имея убедительных успехов на линии боевого столкновения, враг пытается максимально давить и терроризирует тыловые регионы не менее прифронтовых, создавая впечатление своей мощи и непобедимости, все чаще применяет баллистику, выискивает тактику противодействия нашему ПВО.

В эфире телемарафона руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила маневрирование кораблями врага.

"Враг постоянно манипулирует ракетоносителями. Маневрируя ими, он пытается держать напряжение: россияне завели надводный ракетоноситель, а оставили только подводные ракетоносители. Затем враг вернул ракетоносители надводные, что говорит о дополнительном напряжении, которое он пытается вызвать среди украинцев", - заявила Гуменюк.