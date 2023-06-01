Россияне маневрируют ракетоносителями. В Черном море их три, залп до 16 "калибров"
Вечером 31 мая из Черного моря враг вывел подводный ракетоноситель, однако ночью, 1 июня, снова вывел надводное судно. Общий залп может составлять до 16 "калибров"
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" .
По состоянию на утро 1 июня враг держит в акватории три ракетоносителя.
"В Черном море количество ракетоносителей к вечеру уменьшено до 2 подводных, но ночью враг вернул на дежурство надводный корабль. Суммарный залп "Калибров" - до 16", - пишет пресс-служба.
Военные предупреждают, что уровень ракетной угрозы остается очень высоким. Украинцы просят реагировать на сигналы воздушной тревоги.
"Не имея убедительных успехов на линии боевого столкновения, враг пытается максимально давить и терроризирует тыловые регионы не менее прифронтовых, создавая впечатление своей мощи и непобедимости, все чаще применяет баллистику, выискивает тактику противодействия нашему ПВО.
В эфире телемарафона руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила маневрирование кораблями врага.
"Враг постоянно манипулирует ракетоносителями. Маневрируя ими, он пытается держать напряжение: россияне завели надводный ракетоноситель, а оставили только подводные ракетоносители. Затем враг вернул ракетоносители надводные, что говорит о дополнительном напряжении, которое он пытается вызвать среди украинцев", - заявила Гуменюк.
- По состоянию на 31 мая Россия удерживала на боевом дежурстве в Черном море три ракетоносителя. Они могут быть снаряжены 16 крылатыми ракетами типа "Калибр".
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