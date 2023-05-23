Россияне лишили жителей оккупированной Херсонщины мобильной связи и интернета
Россияне лишили жителей временно оккупированных территорий Херсонской области мобильной связи и интернета. Оборудование они вывезли в РФ
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Оккупанты вывезли в РФ оборудование мобильной связи с временно оккупированных территорий Херсонской области. Противник это делает, чтобы местные жители не могли передавать Силам обороны Украины информацию о российских войсках", - сообщили в ЦНС.
"С этой же целью оккупанты выключали мобильную связь в самом Херсоне перед его деоккупацией", - добавили там.
В Сопротивлении призвали жителей ТОТ продолжать передавать ВСУ информацию о перемещении оккупантов любым способом.
- Ранее Центр нацсопротивления сообщал, кого оккупанты вывозят из Херсона в первую очередь.
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