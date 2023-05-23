Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Оккупанты вывезли в РФ оборудование мобильной связи с временно оккупированных территорий Херсонской области. Противник это делает, чтобы местные жители не могли передавать Силам обороны Украины информацию о российских войсках", - сообщили в ЦНС.

"С этой же целью оккупанты выключали мобильную связь в самом Херсоне перед его деоккупацией", - добавили там.

В Сопротивлении призвали жителей ТОТ продолжать передавать ВСУ информацию о перемещении оккупантов любым способом.